Un'operazione complessa e onerosa, ma la seconda offerta della Fiorentina ha portato il Botafogo a riflettere. Il ruolo fondamentale di Luiz Henrique

Un'operazione onerosa e non facile, ma la Fiorentina ci sta provando a prendere Luiz Henrique.

L'attaccante del Botafogo viene seguito da almeno due mesi e viene considerato come l'uomo giusto per far incrementare il livello tecnico della squadra.

Due offerte

La prima offerta da 16 milioni di euro più due di bonus è stata rispedita al mittente dal Botafogo perché ritenuta troppo bassa.Il club viola ha poi fatto pervenire una seconda offerta per il giocatore superiore ai 20 milioni di euro tra la parte fissa e i bonus.

Ora tocca anche a Luiz Henrique

Secondo quanto emerso in Brasile in queste ore, una cifra del genere, benché inferiore rispetto ai 30 milioni richiesti inizialmente, ha indotto a riflessioni la proprietà del Botafogo, ma non è la sola che viene valutata. Importante a questo punto sarà anche la volontà del giocatore.