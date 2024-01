Nesta elogia Bianco: "Non tutti i giovani sono maturi allo stesso modo, lui lo è"

L'esperto Nesta parla di Bianco

L'allenatore della Reggiana, l'ex Milan e Lazio Alessandro Nesta, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l'andamento attuale dei suoi in Serie B, spendendo parole al miele per il centrocampista in prestito dalla Fiorentina, Alessandro Bianco:

“Solo lui è maturo”

"Se ci mancano dei punti? Nessuno può dirlo, però siamo stati in difficoltà. Ho fatto giocare tanti giovani che avrebbero dovuto fare un percorso diverso. Non tutti sono maturi allo stesso modo: solo Bianco lo è, altri devono crescere piano piano".