Maxime Lopez: "Con Italiano alla Fiorentina ho giocato poco ma imparato molto. A Firenze hanno cambiato troppi giocatori..."

Un piccolo ricordo dei tempi di Firenze arriva da parte di Maxime Lopez, un'annata non proprio indimenticabile alla Fiorentina e ora al Paris Fc insieme a Ikonè. A La Gazzetta dello Sport il francese ha giudicato così le difficoltà del suo vecchio club:

“In Serie A ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi stupisce, Grosso voleva che rimanessi. Con Italiano ho giocato poco ma ho imparato molto, a Firenze forse hanno cambiato troppi giocatori. Peccato non aver giocato in una top come Juve, Milan o Inter”.