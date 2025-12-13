Vanoli si aggrappa a Kean e Gudmundsson: basta esperimenti davanti. Il tecnico rimodella la Fiorentina sul finale di match con la Dinamo

C'è poco da fare, per uscire dal tunnel e dal baratro la Fiorentina è costretta ad affidarsi ai suoi calciatori di talento, per i quali ha speso e investito ben più di quanto abbia ottenuto indietro. Discorso che vale molto più per Gudmundsson (ed altri) che non per Kean, lo scorso anno protagonista ben oltre le attese. Quello che è quasi sempre mancato però è il vederli in coppia, per i vari problemi dell'islandese.

La Nazione riparte proprio dal concetto della coppia invece, perché con il Verona si rivedranno loro due dal primo minuto, sperando che Gud abbia la stessa verve dei minuti finali di giovedì sera, dove è stato ficcante e incisivo fin da subito. Di tempo per gli esperimenti, soprattutto davanti, non ce n'è veramente più: la Fiorentina sarà rimodellata sul finale di match con la Dinamo Kiev, per valorizzare i due attaccanti.