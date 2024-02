Gognidze: "Kokorin sarebbe potuto restare e lottare per un posto nella Fiorentina come quarto o quinto attaccante, ma alla fine..."

Il direttore generale dell'Aris Limassol, Pavel Gognidze ha parlato di Aleksandr Kokorin, rivelando: “Avrebbe potuto giocare in Serie A. Aveva davanti a sé una scelta da fare: restare e lottare per un posto nella Fiorentina come quarto o quinto attaccante, oppure tornare a Cipro”. E Kokorin, evidentemente, ha scelto la seconda via.

“Kokorin non è lo stesso di qualche anno fa”

“Non è lo stesso di cui si leggeva sulla stampa diversi anni fa - ha proseguito Gognidze - Sasha è uno dei leader dello spogliatoio, una persona molto allegra e positiva. I giovani giocatori lo ammirano e lo imitano”.

“Finirà la carriera con noi”

E infine: "È difficile dire come andrà a finire la sua carriera, ma con un alto grado di probabilità penso che rimarrà con noi".