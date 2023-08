L'ex centrocampista della Fiorentina e procuratore sportivo Daniele Amerini, ha commentato a Sportitalia la trattativa tra Juventus e Chelsea per la cessione dell'ex attaccante viola Dusan Vlahovic, affare lontano dallo sbloccarsi ma che porterebbe in casa bianconera il centravanti Romelu Lukaku, pur non essendo gradito dai tifosi: “Sono del parere che i tifosi vengano ascoltati, ma nelle sale dove si decide non stiano a sentirli più di tanto. Se l'operazione si deve fare, andrà fatta a prescindere da quello che pensano i tifosi. Il problema è la cessione di Vlahovic a certe cifre”.

E aggiunge: "Ritengo che sia stato strapagato dalla Juventus quando lo ha preso dalla Fiorentina. Venderlo a quelle cifre non è semplice, neanche per il mercato inglese dove si spendono tantissimi soldi".