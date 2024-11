"Ranieri ha un atteggiamento diverso ora che è capitano. Palladino ha collaborato con un ex arbitro a Monza, si vede la mentalità giusta"

Marco Gabriele, ex arbitro, ha portato una sua analisi personale nei confronti di Luca Ranieri come nuovo capitano della Fiorentina. A Radio Bruno il dirigente sportivo ha commentato così, allargando il raggio anche all'allenatore Palladino:

Su Ranieri

“Ha un atteggiamento diverso e questo deriva dalla serenità con la quale la squadra si sta esprimendo. I risultati fanno la differenza nella testa dei calciatori. Ogni partita insegna qualcosa".

Su Palladino

"Palladino a Monza ha lavorato con un mio ex collega arbitro Carmine Russo e sta trasmettendo ora la mentalità necessaria. Avere un comportamento adeguato alle regole del calcio non serve per avvantaggiare l’arbitro, ma se stessi. Palladino sta lavorando anche su questo con il suo capitano”.