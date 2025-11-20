Corriere dello Sport-Stadio: Kean e Gudmundsson, Vanoli va sul sicuro
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ecco la Viola”. E ancora: “Le certezze di Vanoli: Gud con Kean e 3-5-2”.
Pagina 9
Sulla formazione di sabato: “Kean e Gud pronti via”. Sottotitolo: “Vanoli va sul sicuro Dietro difesa a tre Il dubbio in mediana”.
Gli ex
In taglio basso invece tutti gli ex: “Moise, Fagioli e Nicolussi: che sabato!”. Di spalla infine: “Mancano solo mille biglietti per il sold out”.
💬 Commenti