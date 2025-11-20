​​

Corriere dello Sport-Stadio: Kean e Gudmundsson, Vanoli va sul sicuro

Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ecco la Viola”. E ancora: “Le certezze di Vanoli: Gud con Kean e 3-5-2”. 

Pagina 9 

Sulla formazione di sabato: “Kean e Gud pronti via”. Sottotitolo: “Vanoli va sul sicuro Dietro difesa a tre Il dubbio in mediana”. 

Gli ex

In taglio basso invece tutti gli ex: “Moise, Fagioli e Nicolussi: che sabato!”. Di spalla infine: “Mancano solo  mille biglietti  per il sold out”. 

