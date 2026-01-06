Avanti tutta con Dragusin. La Fiorentina si metterebbe volentieri in casa Miretti e piomba su Baldanzi

Tante le trattative che la Fiorentina sta portando avanti in questa fase del mercato invernale.

Difesa

In difesa uno degli obiettivi principali, se non proprio il principale, è rappresentato da Dragusin del Tottenham. Il classe 2002 è in uscita dalla squadra inglese, ma c'è da convincere il calciatore ad accettare questa destinazione, dato che non è mai sembrato entusiasta di giocare per una squadra che lotta per non retrocedere. Tra l'altro questo tema delle motivazioni è anche uno dei più importanti per Vanoli che ha detto pubblicamente di volere gente “come Solomon, con il quale ho parlato e mi ha risposto di essere pronto ad arrivare”. Le alternative restano Coppola e Becao.

Centrocampo

In mediana i nomi sono quelli di Casadei e Brescianini, anche se Paratici continua a lavorare su Miretti, elemento duttile che, scrive La Nazione, la Fiorentina si metterebbe volentieri in casa.

Trequarti ed esterno offensivo

Detto che arriverà un altro esterno offensivo (Boga?), il Corriere dello Sport-Stadio è molto enfatico sulla possibilità di approdo in viola di Baldanzi, ex Empoli, ora alla Roma. I viola sono molto interessati al trequartista classe 2003, di cui hanno chiesto informazioni al club giallorosso. Che da parte sua sarebbe anche disposta a cederlo a gennaio. Il ragazzo non si opporrebbe al trasferimento e tra l’altro fu oggetto di discussione già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai capitolini.