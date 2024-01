In vista della sfida con l’Inter, il direttore de ‘Il Brivido Sportivo’ Luca Calamai nel proprio editoriale si è concentrato in particolare sul portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, analizzandone crescita e importanza, per poi toccare anche altri temi relativi alla prossima gara.

‘Terracciano ha portato punti, grazie anche a Savorani’

“Più di una volta ho sentito dichiarare agli avversari dell’Inter, sconsolati, che i nerazzurri sono ‘ingiocabili’: una macchina da vittorie troppo forte. La Fiorentina ha nel suo DNA gli anticorpi per non farsi travolgere dalla grande favorita per lo Scudetto ed il primo è tra i pali. Terracciano, il San Pietro viola, ha dimostrato in questa prima parte di stagione di aver compiuto un grande salto di qualità. Grazie anche al lavoro del preparato dei portieri Savorani, è stato spesso decisivo. Ha regalato 5-6 punti alla Fiorentina, tanta roba. Il portiere viola è consapevole di cosa lo aspetta. L’Inter ha il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, lo scatenato Thuram e può arrivare al gol con altri 4-5 giocatori. Terracciano è uno che non si spaventa, è uno dei leader silenziosi del gruppo, uno che ha imparato a uscire dal guscio per guidare il reparto. Blindare la porta è il punto di partenza per provare a inventarsi una grande impresa”.

‘Serve dimostrare che anche l’Inter è battibile'

“La Fiorentina viene da un momento delicato. La sconfitta in Supercoppa col Napoli, unita al misero punticino tra Sassuolo e Udinese hanno obbligato Terracciano e compagni a tornare coi piedi per terra. Ma la Fiorentina è ancora quarta in classifica, nonostante tutto, in piena zona Champions. Il fantastico inizio di torneo non è stato un miraggio. L’importante è ripartire con l’entusiasmo di sempre. L’Inter è un Everest da scalare ma insieme ai trentamila del Franchi tutto è possibile. Anche dimostrare che l’Inter è un avversario giocabile e battibile”.