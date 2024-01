Calamai: "Alla Fiorentina tanta confusione e nessun investimento vero. Società in autogestione, ormai pensa solo al bilancio"

Quella di ieri è stata una giornata decisamente intensa per il mercato della Fiorentina. Due operazioni che sembravano fatte, ossia l'uscita di Brekalo e l'arrivo di Brian Rodriguez, si sono improvvisamente arenate. Adesso, con la permanenza del croato e quella di Ikoné (annunciata da Barone), è davvero possibile che non arrivi nessun esterno d'attacco a meno che non ci sia un ritorno di fiamma per Vargas.

L'opinione

Sull'evolversi degli aventi si è espresso su Twitter il giornalista Luca Calamai: “Che confusione alla Fiorentina: Ikoné resta, Brekalo non va più alla Dinamo Zagabria, frenata per Rodriguez bocciato da Italiano e vediamo che succede con Vargas. Nessun investimento vero, ormai la società pensa soprattutto al bilancio e versa in regime più o meno di autogestione”.