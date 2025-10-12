​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Kean spaventa la Fiorentina

Redazione /

Sul Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina si parla dell'infortunio di Kean, di Gudmundsson e del rientro dei nazionali. 

Prima pagina 

In prima pagina il titolo su Kean e il suo infortunio in Nazionale: “Kean spaventa la Viola”. 

Pagina 17

A pagina 17 si legge in alto: “Firenze, paura per Kean: Piccoli la prima alternativa”. E sotto: “Gudmundsson la fiammella della speranza”. A lato, infine: “Dzeko e Kospo i primi a tornare al Viola Park”. 

Notizie correlate
💬 Commenti