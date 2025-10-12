Corriere dello Sport-Stadio: Kean spaventa la Fiorentina
Sul Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina si parla dell'infortunio di Kean, di Gudmundsson e del rientro dei nazionali.
Prima pagina
In prima pagina il titolo su Kean e il suo infortunio in Nazionale: “Kean spaventa la Viola”.
Pagina 17
A pagina 17 si legge in alto: “Firenze, paura per Kean: Piccoli la prima alternativa”. E sotto: “Gudmundsson la fiammella della speranza”. A lato, infine: “Dzeko e Kospo i primi a tornare al Viola Park”.
