Il peso della responsabilità, ma con una fiducia mai avuta prima. Kean, è il momento della verità

Al primo vero anno da protagonista assoluto. Perché Kean durante la sua già lunga carriera a 24 anni è stato tante cose: da promessa esordiente a flop in Premier, da campione al PSG a ragazzo che coltiva la sua passione: il rap.

Dal calcio alla musica, adesso è l'anno della verità. Perché se fino ad ora è stato un wannabe, adesso è arrivato il momento di essere e dimostrare. La Fiorentina lo ha scelto per risolvere quel problema del gol che ormai da tempo si trascina dietro. Scelta bistrattata verrebbe da dire se si guarda lo score dell’ultima stagione dell’ex bianconero, con zero reti nella casella marcatori. Ma Kean va al di là dei numeri che lo hanno caratterizzato, forse troppo, fin dalla tenera età.

Raffaele Palladino ha annusato la possibilità di rinascita fin da gennaio quando ha cercato di portarlo a Monza. Il tecnico napoletano ha dato piena fiducia a Kean, vuole che sia al centro del suo progetto tecnico. Una fiducia che probabilmente Moise non ha mai avuto a pieno e che lo ha portato ad essere discontinuo nel tempo. Ma adesso, a 24 anni, è tempo di maturità. Sa che questa potrebbe essere l’ultima spiaggia per aprire definitivamente quel lucchetto che tiene chiuso il suo talento. E la Fiorentina e Firenze ha tutto per diventare la chiave di quella serratura. Lo scrive La Nazione.