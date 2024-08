Benvenuto Gud, virtualmente il giocatore più caro nella storia della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea un dato importante che caratterizza la trattativa che ha portato Albert Gudmundsson alla Fiorentina. L'islandese ha firmato con i viola un contratto quinquennale (1+4) da 2.2 milioni a stagione e può diventare il giocatore più costoso della storia della Fiorentina: 25 milioni a cui se ne sono aggiunti 3.5 di bonus, per un totale di 28.5 mln.

La prima parte da versare nelle casse del Genoa è quella legata al prestito oneroso, ma se il giocatore venisse poi riscattato nel giugno del 2025 e venissero anche raggiunti i traguardi per i bonus, la cifra complessiva supererebbe il muro di quei 27 milioni di euro che vennero investiti per Nico Gonzalez nell’estate del 2021, la cifra più onerosa spesa fino ad ora nella storia viola per un giocatore.