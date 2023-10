L'impatto di Michael Kayode con la Fiorentina, già dalle sue prime partite, è stato impressionante. Non ne è stupito il suo ex allenatore ai tempi del Gozzano, Antonio Soda. Ecco le sue parole a Lady Radio: “Non mi sorprende vederlo giocare così bene al primo impatto. Glielo dissi tempo fa: se avesse continuato così, sarebbe tranquillamente arrivato nel calcio dei grandi. E così è stato”.

E aggiunge: "Adesso, con l’infortunio di Dodô, avrà tante occasioni per giocare. Si vede che ha ottime doti, su tutte le qualità ma anche la personalità che mostra alla sua giovane età. Kayode mi impressionò quando lo vidi giocare in un’altra squadra, andò a sfidare un trentenne piuttosto prepotente senza alcun timore. Gli dissi subito che lo avrei voluto con me; dal giorno che l'ho avuto, non l’ho più tolto”