"La Fiorentina deve approfittare di questa situazione. Adesso il rinnovo di Kayode non è una priorità"

Quest’oggi il Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“In un momento come quello attuale la Fiorentina deve essere brava ad approfittare delle situazioni positive che stanno accadendo, soprattutto per la crisi che stanno passando altre squadre. Le punte segnano poco? Adesso dobbiamo goderci la rete del centravanti, dopo 10 partite finalmente Nzola è riuscito a sbloccarsi e dare segnali di vita. Per quanto riguarda invece Beltran credo che sia quel tipo di giocatore che tutti vorrebbero vedere esplodere definitivamente: finora ha avuto pochissime occasioni per andare a segno, sono convinto che col passare del tempo anche lui troverà la giusta fiducia e potrà dire la sua

Ha poi analizzato anche la situazione attorno al giovane Kayode, per il quale negli ultimi giorni si parla di rinnovo contrattuale: “Nonostante il grande inizio di stagione sono convinto che il rinnovo di Kayode non debba essere un’ossessione per la dirigenza viola: adesso occorre concentrarsi su di lui e cercare di metterlo nelle condizioni di rendere al massimo. Nonostante abbia dimostrato molto in Primavera, è lui la vera sorpresa di questa Fiorentina. L’unica cosa che mi preoccupa è l’emergenza sulla fascia destra, che se a livello tecnico si nota meno dal punto di vista numerico è innegabile. Immagino che a gennaio sicuramente la società vorrà ritoccare qualcosa in quel ruolo, anche perche questo vorrebbe dire che la squadra è ancora in corsa in tutte le competizioni"