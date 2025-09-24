Gosens: "So già quello che farò quando smetterò di giocare"

"Grazie ai miei studi, ho già un'idea relativamente chiara di cosa voglio fare dopo la mia carriera". E' quello che ha detto l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, nel podcast "Copa TS".

“Vorrei un bel master in psicologia dello sport”

L'ex Union Berlino ha poi aggiunto: “Sarebbe meglio che conseguissi un master in psicologia dello sport e poi mi piacerebbe aprire un piccolo studio dove poter offrire consulenze individuali e magari avviare una o due collaborazioni con un club della Bundesliga”.

“E anche un workshop”

Ma tutto questo a Gosens non basta: "Sarebbe anche bello offrire workshop presso i centri di formazione giovanile".