Fumogeni e petardi: I tifosi della Fiorentina rispediscono così la squadra negli spogliatoi

Altro giro e altra prestazione indecorosa per la Fiorentina, che è stata sonoramente fischiata dai tifosi viola che avevano deciso di seguirla nella trasferta di Conference League a Losanna.

Fumogeni e petardi, così gli ultras gigliati hanno deciso di ‘accogliere’ la squadra sotto al settore ospiti fino a costringerla a rientrare subito negli spogliatoi.

E' chiaro il fatto che il limite della sopportazione è già stato superato.