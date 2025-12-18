​​

Fumogeni e petardi: I tifosi della Fiorentina rispediscono così la squadra negli spogliatoi

Stefano Del Corona /
Fiorentina

Altro giro e altra prestazione indecorosa per la Fiorentina, che è stata sonoramente fischiata dai tifosi viola che avevano deciso di seguirla nella trasferta di Conference League a Losanna. 

Fumogeni e petardi, così gli ultras gigliati hanno deciso di ‘accogliere’ la squadra sotto al settore ospiti fino a costringerla a rientrare subito negli spogliatoi. 

E' chiaro il fatto che il limite della sopportazione è già stato superato. 

💬 Commenti (3)