Chi l'ha detto che il mercato è chiuso? Ceccarini: "Già movimento, che significa programmazione. Il calcio si fa così"

Il mercato in Italia ha chiuso ufficialmente il 1 settembre ma, si sa, per gli operatori in realtà ‘non dorme mai’. Il che è un po' la pecca che veniva imputata alla Fiorentina gli scorsi anni, quando il “non ci faremo trovare impreparati” era solo un luogo comune di facciata, ben distante dalla realtà dei fatti.

Mercato già in movimento

La prima, vera, Fiorentina di Paratici non è certo una creatura perfetta ma di tempo per perfezionarsi ne avrà, forse già a gennaio. E in tal senso, il giornalista Niccolò Ceccarini ha lanciato già dei segnali di ‘movimento’:

Non resta che attendere l'inverno, godendosi nel frattempo il materiale arrivato a Firenze in estate.