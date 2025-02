Si frena l'Inter, si torna davanti a Lazio e Juve e si vola in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata magica per la Fiorentina che si è rimessa in pari con le altre per numero di gare giocate (mancano solo Milan e Bologna), travolgendo inaspettatamente l'Inter per 3-0. Un trionfo firmato da Ranieri e dalla doppietta di Kean che serve per tornare davanti alla Juventus ma anche alla Lazio, per scontri diretti. In piena zona Champions, al quarto posto.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Fiorentina 42, Lazio 42, Juventus 40, Bologna 37, Milan 35, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.