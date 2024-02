Sembra che stia per scoccare l'ora del "Gallo" a Firenze. Ovvero, l'ora di Andrea Belotti che contro il Frosinone potrebbe, secondo il Corriere dello Sport, giocare la sua prima gara da titolare con la maglia della Fiorentina.

Italiano è pronto a puntare su Belotti

Il tecnico viola Vincenzo Italiano sembra essere deciso e e molto convinto sulle potenzialità dell'ex attaccante della Roma. Sarà lui a risollevare questa Fiorentina, riportandola alla vittoria? Sicuramente c'è tantissima fiducia sulle sue spalle. Dopotutto, i 109 gol in Serie A parlano per lui e poi già allo stadio ‘Via del Mare’ contro il Lecce ha dimostrato di poter essere importante per ambiente e squadra. La Fiorentina si affiderà quindi a Belotti, che a gennaio ha voluto soltanto Firenze e adesso vuole ricambiare quella fiducia che la società ha avuto in questa sessione di mercato.

Tre gare in una settimana per la Fiorentina

Belotti rappresenta la carta di Italiano per ripartire nella rimonta ad un posto in Champions League: prima in campo magari da titolare contro il Frosinone, per poi andare a Bologna e giocare con l'Empoli in quella che sarà una settimana decisiva per la Fiorentina. Belotti potrebbe dare quindi la scossa che serve ad una squadra con un punto soltanto conquistato nel 2024. Allo stesso tempo il centravanti cerca il gol numero 110 in Serie A e vuole spazzare via un anno e mezzo a Roma senza grandi risultati.