Vanoli: "La società sta cercando di migliorare questa rosa. Fabbian ha fatto fatica a capire in che spazi giocare"

Una battuta anche sul mercato ormai in fase finalissima per Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa a Napoli:

"Sono sempre in contatto con la società e stanno cercando di migliorare questa rosa. Quando cambi tanto, la difficoltà è quella di entrare in un sistema. Solomon sapevamo che arrivava dalla Premier e aveva delle qualità. Fabbian ha fatto fatica a capire dove era lo spazio per giocare. Io sono concentrato solo sul risultato".



