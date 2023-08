Il Benfica cade alla prima e Schmidt giustifica così l'assenza di Cabral: "Non era preparato, si era allenato poco"

Il Benfica, la nuova squadra di Arthur Cabral, ha perso alla prima di campionato sul campo del Boavista. Formazione non proprio di vertice nel calcio portoghese. La partita è finita in modo rocambloesco 3-2. Il tecnico Schmidt ha dovuto fare il pompiere nel post gara. Rispondendo alle domande sulla mancata convocazione di Cabral:

“Aveva pochi allenamenti nelle gambe, non era preparato e quindi non poteva entrare. Ora abbiamo un'altra settimana per farlo adattare al meglio. Dalla prossima in poi lui e Trubin saranno sicuramente disponibili”.