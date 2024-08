Operazione Amrabat: la Fiorentina vuole provare a tenerlo, summit con Goretti in Germania. Che sia lui il "nuovo" centrocampista per Palladino?

La sua convocazione aveva stupito, più per il fatto che Amrabat non si era mai allenato con la squadra che per altro. Per il resto il marocchino è in forma e la partita contro il Friburgo di ieri lo ha dimostrato. L'ex Manchester United infatti ha fatto il suo esordio da rientrante da titolare, segno inequivocabile che la Fiorentina, se pur con flebili speranze, stia tentando di farlo rimanere a Firenze.

Non sarà un'operazione facile, visto che il ragazzo fino a qualche ora fa era convinto di proseguire altrove la sua carriera (lo è ancora probabilmente), ma niente è scritto. Il mercato è ancora aperto, ma le offerte arrivate non hanno soddisfatto la Fiorentina. Così il ragazzo è ancora in viola e Palladino stravede per lui.

Ieri, in Germania, come scrive La Nazione c'è stato un summit tra Amrabat e il dt Goretti. Mercato o approccio per la permanenza? Questo lo vedremo presto, ma il marocchino farebbe un grande comodo in un reparto ancora molto scarno. E se a Parma giocasse lui?