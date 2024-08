Bentornato Sofyan: una chiamata a sorpresa e un feeling particolare con Palladino

Per un'esclusione che ci si poteva aspettare (Nico Gonzalez), c'è una chiamata per l'amichevole di oggi contro il Friburgo che ha stupito un po' tutti. Palladino ha chiamato anche Sofyan Amrabat per la gara, con il marocchino da tempo con le valige in mano.

Nonostante questo e il fatto che non si è mai allenato completamente con la squadra, Amrabat farà parte della spedizione viola. Nell'ambiente si parla di un grande feeling che ci sarebbe con Palladino, ma al momento è difficile che il futuro del marocchino possa cambiare.