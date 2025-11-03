Il vuoto di potere da colmare all'interno della Fiorentina: i candidati al ruolo di diesse

C'è un vuoto di potere all'interno della Fiorentina. Questo perché da sabato si è interrotto il rapporto tra il club viola e il suo direttore sportivo, Daniele Pradè.

E così, chi è rimasto all'interno sarà costretto in questi giorni non solo ad occuparsi della questione allenatore, ma anche di quella di trovare questa figura dirigenziale.

Due nomi

Sono essenzialmente due i nomi che circolano in questo momento e sono quello di Gianluca Petrachi, già dirigente al Torino e alla Roma, e quello di Cristiano Giuntoli reduce da esperienze lavorative al Napoli e alla Juventus.

Due nomi che rappresentano anche due profili progettuali di diverso segno: più di galleggiamento il primo, più impegnativo e anche di lungo corso il secondo.

Una terza via?

Ovviamente anche questa non è da scartare e probabilmente sarebbe più una figura intermedia rispetto ai due nomi citati.