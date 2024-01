L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Angelo Di Livio ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma, prendendo come punto di riferimento anche la squadra viola. Ecco cosa ha detto a TVPlay: “La rosa della Roma è tutt'altro che scarsa, ma la ‘colpa’ di Mourinho è che non si è mai adeguato. E soprattutto ha spesso criticato scelte che lui ha fatto, da evitare”.

“Fiorentina avanti alla Roma per il suo lavoro”

E aggiunge: “Fiorentina e Bologna non sono di certo squadre più forti della Roma, semplicemente sono avanti ai giallorossi in classifica grazie all'allenamento e al lavoro quotidiano. Cosa che Mourinho non ha portato avanti”.