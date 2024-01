Sentite Nainggolan: "Mourinho ha fatto vincere la Conference alla Roma, ma non è un trofeo che conta. Neanche esisteva tre anni fa"

L'esonero di Jose Mourinho, che non è più l'allenatore della Roma in favore di Daniele De Rossi, ha suscitato molte discussioni. Ha detto la sua anche il calciatore ex Roma Radja Nainggolan, che ha toccato anche il tema della Conference League, che la Fiorentina si giocherà da marzo dagli ottavi.

“La Conference non conta”

Ecco le sue parole su Instagram: “Secondo me De Rossi stupirà. Il bilancio di Mourinho è comunque importante, ha anche riportato un trofeo a Roma. Anche se la Conference League non conta affatto. Neanche esisteva tre anni fa”.