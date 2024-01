UFFICIALE: Clamoroso esonero a Roma, salta a sorpresa la panchina di Mourinho

Clamoroso quanto comunicato dalla Roma pochi minuti fa attraverso i suoi canali: José Mourinho è stato esonerato e non è più l'allenatore giallorosso.

Fatale il KO col Milan

Una decisione maturata dopo la sconfitta contro il Milan e un attuale nono posto che non soddisfa la proprietà americana dei Friedkin.

“Un cambiamento immediato era necessario”

Queste le parole sul sito dei fratelli Dan e Ryan: “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

A breve, si legge ancora, ci sarà la scelta per il prossimo allenatore.