L'allenatore argentino Ariel Holan, lo scorso anno all’Universidad Catolica in Cile, è intervenuto a SPORTITALIA, parlando anche dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, esprimendo il proprio gradimento per il classe 2001 ex River Plate.

'Beltran alla Fiorentina ha avuto un buon impatto al suo primo anno in Italia, però sta segnando poco ultimamente…'

“Mi piace ha tanti mezzi per fare bene. E’ cresciuto molto con Marcelo Gallardo e sicuramente continuerà a farlo in Italia. Dal mio punto di vista, il sistema difensivo di una squadra inizia con gli attaccanti per natura transitiva, il sistema offensivo inizia con il portiere, in modo tale che si esalti la qualità dell’attacco posizionale”.

‘Il centravanti vive con la pressione di far gol e…’

“Parlo della pulizia dell’ingresso nel campo avversario, la lucidità che avvicina la squadra alla zona di definizione darà senza dubbio maggiori possibilità al centravanti. D’altra parte, il centravanti vive partita dopo partita con la pressione di segnare un gol e l’allenamento emotivo è fondamentale per poter convivere con quella realtà”.