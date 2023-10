Pioli ricorda i tempi di Chiesa alla Fiorentina: "Un piacere averlo allenato, ma ad onor del vero l'ha lanciato Paulo Sousa"

L'allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra i rossoneri e la Juventus. Ha parlato anche di Federico Chiesa, che ha allenato in viola: “Un piacere essere stato con lui per quasi due anni. Ad onor del vero, tuttavia, l'ha lanciato Paulo Sousa”.

E aggiunge: “So benissimo di che giocatore si tratta, ha uno strappo incredibile e una corsa pazzesca. Un giocatore, da solo, non fa la partita, però abbiamo preparato dinamiche di partita diverse, con Chiesa e senza Chiesa”.