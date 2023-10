Tra due settimane arriva la Juventus a Firenze. Allegri: "Adesso Vlahovic sta bene, Chiesa ancora da valutare. Sugli infortuni in difesa..."

Tra circa due settimane, domenica 5 novembre, è in programma Fiorentina-Juventus. I bianconeri hanno dovuto far fronte a più di qualche infortunio e problema fisico. Ne ha parlato anche l'allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa, prima di sfidare il Milan di Pioli. Ecco cosa dice sugli ex viola: “Adesso Vlahovic finalmente sta bene, si è allenato con la squadra per tutta la settimana. Chiesa è da valutare, ha fatto un mezzo allenamento in gruppo. Oggi vedrò se convocarlo, più che altro perché devo capire se è sereno dopo questo suo problema”.

Sugli infortuni in difesa: “Difficile senza Danilo, ma non servirà cambiare. Abbiamo come opzioni Rugani e Huijsen”.