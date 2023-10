Allegri ritrova un ex viola, che torna ad allenarsi in gruppo. E verso la Fiorentina...

Massimiliano Allegri può sorridere. Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Federico Chiesa, dopo settimane di lavoro differenziato con problemi che non gli hanno permesso di aggregarsi alla Nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo. I bianconeri, dunque, possono fare affidamento anche su di lui per la sfida contro il Milan. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

La gara tra Fiorentina e Juve è prevista per domenica 5 novembre, tra due settimane. Gli ex Chiesa e Vlahovic dovrebbero recuperare e mantenere la condizione senza problemi, nonostante qualche stop più frequente del previsto.