Sabiri e Richardson: 3 milioni lordi per i due misteri marocchini. E ora serve una soluzione

La Nazione in edicola questa mattina analizza la situazione in casa Fiorentina dei due marocchini Sabiri e Richardson. I due hanno iniziato la preparazione dando l'impressione di poter essere alternative valide per il centrocampo di Pioli, ma il tempo e il campo hanno detto un'altra cosa.

Addio a gennaio?

I due centrocampisti non sono praticamente mai scesi in campo in questo inizio di stagione e adesso per loro si aprono inevitabilmente le porte del mercato di gennaio. Già in estate erano stati vicini alla cessione nelle ultime ore: Richardson al Verona e Sabiri al Monza. Entrambe rifiutate dai diretti interessati. Una scelta che non è piaciuta molto ai vertici viola.

Pesi marocchini

A pesare di più sono i loro ingaggi: quasi 1,6 milioni netti in due, per un totale di 3 milioni lordi. E come se non bastasse, la cifra per l'acquisto di Richardson dal Reims appena poco più di un anno fa è stata di 10 milioni di euro. Non spiccioli.