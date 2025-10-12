Sabiri e Richardson: 3 milioni lordi per i due misteri marocchini. E ora serve una soluzione
La Nazione in edicola questa mattina analizza la situazione in casa Fiorentina dei due marocchini Sabiri e Richardson. I due hanno iniziato la preparazione dando l'impressione di poter essere alternative valide per il centrocampo di Pioli, ma il tempo e il campo hanno detto un'altra cosa.
Addio a gennaio?
I due centrocampisti non sono praticamente mai scesi in campo in questo inizio di stagione e adesso per loro si aprono inevitabilmente le porte del mercato di gennaio. Già in estate erano stati vicini alla cessione nelle ultime ore: Richardson al Verona e Sabiri al Monza. Entrambe rifiutate dai diretti interessati. Una scelta che non è piaciuta molto ai vertici viola.
Pesi marocchini
A pesare di più sono i loro ingaggi: quasi 1,6 milioni netti in due, per un totale di 3 milioni lordi. E come se non bastasse, la cifra per l'acquisto di Richardson dal Reims appena poco più di un anno fa è stata di 10 milioni di euro. Non spiccioli.