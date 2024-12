Si avvicina la Supercoppa per la Fiorentina Femminile, contro la Roma. Ecco dove poter vedere la partita

La Fiorentina Femminile prosegue la sua stagione avvicinandosi all'importante appuntamento di Supercoppa Italiana, contro la Roma. La gara del prossimo 6 gennaio sarà ufficialmente trasmessa su Sky e sulla piattaforma streaming NOW: arrivata oggi la conferma.

Questo il comunicato FIGC: “Il calcio femminile torna su Sky e in streaming su NOW: fino al 2027 Sky Sport trasmetterà in diretta le gare della Coppa Italia e della Supercoppa Frecciarossa. Si partirà quindi lunedì 6 gennaio alle 15.30 con la sfida tra Roma e Fiorentina che assegnerà il primo trofeo della stagione”.