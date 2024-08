Massimo Orlando: "Nico Gonzalez lo vedo bene alla Juventus. La Fiorentina non farà niente per trattenerlo per due motivi"

L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio anche della possibilità che Nico Gonzalez si trasferisca alla Juventus, con i bianconeri interessati all'argentino:

"Nico lo vedrei alla Juve, l'Atalanta non ha bisogno in quella zona del campo. Alla Juve col gioco di Motta invece, con tutti quei tagli e inserimenti, serve uno così. Tra l'altro la Fiorentina non farà nulla per trattenerlo, è la società che si è decisa un po' per far cassa e un po' perché ha valutato i problemi avuti nell'ultimo anno dal calciatore. Sulla qualità nessuno discute, ti garantisce 10-15 gol a stagione".