Il Club Brugge come la Fiorentina dello scorso anno: il numero di partite giocate in stagione è impressionante

Un impressionante numero di partite contraddistingue le statistiche del Club Brugge di questa stagione. Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League ha iniziato la stagione il 27 luglio scorso nel secondo turno preliminare della Conference League. In quella sera d'estate, il Club ha battuto i danesi dell'AGF per 3-0 in casa.

Attualmente, il contatore nerazzurro in Conference League è di sedici partite. Se a questo si aggiungono le 36 giornate della Jupiler Pro League (30 nella fase regolare e già sei nei play-off), oltre alle le cinque partite di coppa nel proprio paese, si ottiene un totale di 57 gare giocate. Contando le 4 gare che mancano dei playoff, oltre alle due semifinali contro la Fiorentina, le gare certe per il Brugge sono 63.

L'eventualità della 64esima gara (la finale ad Atene), anche sono per scaramanzia, non la consideriamo. Un numero astronomico, lo stesso delle gare giocate dalla Fiorentina nell'anno solare 2023.