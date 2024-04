Il Sassuolo si schiera con una doppia linea Maginot che argina le offensive della Fiorentina per 17 minuti. Poi Sottil l’aggira con la facilità con cui i panzer tedeschi invasero la Francia e i neroverdi si sgretolano.

Ottimo ricostituente

Cinque reti, anche se contro una squadra decotta, priva da tempo del suo miglior elemento (il tanto desiderato, anche dai tifosi viola, Berardi) e ormai prossima alla retrocessione, sono una iniezione di autostima utile…Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, questa vittoria extralarge è un ottimo ricostituente in vista della sfida col Brugge.

Voti e giudizi

Quarta – 7 – Praticamente il bomber della squadra: colpo di testa imperioso per il raddoppio. Con la fascia di capitano al braccio guida la difesa con attenzione.

Sottil – 8 – Prima azione e il suo avversario viene ammonito. La seconda e la terza sono le prove generali per il gol che cerca con precisione millimetrica. Non indulge in festeggiamenti e, stavolta, non cede a gesti polemici. Nella ripresa si rivela uomo assist imbeccando Nico e Barak.

Gonzalez – 8 – Doppietta e duetti ad alta velocità nell’area del Sassuolo. Gli avversari non lo francobollano, ma lui sembra davvero in palla… Incrociamo le dita.

Leggi l'articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini, cliccando QUI