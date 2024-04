Christensen: 6 Uscita con tempismo, ma con leggero brivido su Doig al 31'. La sassata ravvicinata di Thorstvedt.

Kayode: 6,5 Brillante sulla fascia destra, con qualche controllo rivedibile. Ma il futuro a destra è lui.

Martinez Quarta: 7 C'è poco da fare, è un animale da area di rigore, manco fosse un attaccante di razza. Calamita per il pallone, calamità per gli avversari. Comuzzo: 6 Tranquillo in campo, entrato nelle migliori condizioni possibili.

Ranieri: 6 Posizionamento non perfetto sulla rete del Sassuolo, troppo spazio tra lui e Quarta ed è lì che si infila Thorstvedt. Duncan cerca di rimediare con un ripiegamento generoso, ma tardivo. Poco lavoro nel resto della gara, svolto agevolmente vista anche la pochezza degli avversari.

Parisi: 6,5 Fa tutto lui al 28', conquista palla, salta un avversario e spara un sinistro teso che si stampa sulla traversa. Italiano si rivolge spesso a lui chiedendogli di essere più intraprendente.

Arthur: 7 Prezioso nell'azione del primo gol, perché è lui a recuperare palla e a innescare poi Sottil. Il resto è storia. Ci prende gusto e mette lo zampino anche sul raddoppio perché è suo il cross per la testa di Martinez Quarta. Lopez: 6 Partecipa alla larga vittoria della squadra.

Duncan: 6 Impegno, ma si concede una serata da attore non protagonista.

Ikone: 5,5 Si accende per la prima volta al 35' quando si inventa un'infilata sulla linea di fondo che lo porta a ritrovarsi davanti a Consigli, il quale gli mette il pallone in angolo. Iniziativa però estemporanea, con la Fiorentina che prevalentemente gioca dall'altra parte. Gonzalez: 7,5 Testa prima, sinistro poi una bella doppietta così, tanto per gradire. E per poco non realizza addirittura una tripletta.

Barak: 7 Sinistro out, destro messo in corner dal portiere avversario. Due i suoi tentativi nel primo tempo. Il terzo tentativo è quello giusto per mettere il suo timbro sulla gara. Sulle ali dell'entusiasmo per il gol dialoga al meglio con Gonzalez e gli mette la palla giusta per fare il 5-1. Come un torrente in piena entra in area del Sassuolo ed è suo il secondo legno della serata.

Sottil: 8 Comincia la partita come raramente gli era capitato in questo 2024. Fa ammonire Tressoldi e soprattutto salta agevole Volpato per piazzare poi la palla nell'angolo più lontano. Evidentemente è la sua giornata perché anche nella ripresa fa quello che vuole: prima cross perfetto per la testa di Gonzalez e poi mette Barak in condizioni di battere Consigli. Cameriere, il conto: un gol e due assist. Castrovilli: SV.

Kouame: 6 In una serata in cui trovano gloria in tanti, manca la sua firma sulla vittoria. Non è un oggetto estraneo alla manovra della Fiorentina, perché coi compagni ci dialoga, ma manca lo spunto negli ultimi metri. Belotti: 6 Solito movimento, solita voglia, ma la rete non arriva nemmeno stavolta.

Italiano: 7 Il Sassuolo è un avversario molle, con la testa proiettata verso la retrocessione. Detto questo la sua squadra costruisce molto, segna cinque volte, prende due pali e gestisce anche al meglio i giocatori in vista dell'impegno di giovedì. Di più è difficile da chiedere.