Da poco sorteggiate le partite della prossima fase di Nations League a Nyon. Per quanto riguarda il gruppo A, sono state sorteggiate le sfide dei quarti di finale della competizione con l'Italia che affronterà la Germania. Sarà Kean contro Gosens in casa Fiorentina, con il terzino viola che in una recente intervista aveva in qualche modo predetto la sfida contro gli azzurri. Gare che si giocheranno il 20 e 23 marzo prossimo.

Gli altri quarti di finale vedono accoppiate Croazia-Francia (Pongracic tra i protagonisti), Portogallo-Danimarca e Olanda-Spagna (possibile convocazione di De Gea). In caso di vittoria, gli Azzurri affronteranno la vincente di Portogallo-Danimarca.

Per quanto riguarda le altre sfide, che riguardano le promozioni da una lega all'altra, l'Islanda di Gudmundsson se la giocherà contro il Kosovo per il passaggio nella Lega B.