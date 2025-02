Parma alla ricerca del sostituto di Pecchia. C'è anche un campione del mondo

Il Parma ha comunicato in queste ore l'esonero al tecnico della promozione in Serie A, Pecchia. La società ha già iniziato a sondare le piste per il sostituto, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Pecchia esonerato, chi al suo posto?

I dirigenti del club emiliano stanno sondando varie piste e raccogliendo diverse candidature, fra le quali quella di Andrea Pirlo, reduce dall'avventura negativa alla Sampdoria. C'è anche Christian Chivu, allenatore rimasto senza panchina dopo l'esperienza con la Primavera dell'Inter. Tra i candidati alla successione spunta anche il nome di Felix Magath.

Un altro cambio di panchina in Serie A

Un altro capovolgimento in Serie A dopo l'esonero di Bocchetti al Monza, che aveva vinto solo con la Fiorentina. Fatale per Pecchia non è stato tanto il KO con la Roma quanto una serie di punti persi e regalati nelle ultime settimane, relegando il Parma al terzultimo posto.