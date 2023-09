Cassano estasiato da Italiano: "Tutto il buono della Fiorentina è solo merito suo. Spero che resti altri 10 anni a Firenze"

Antonio Cassano dalla Bobo Tv ha parlato del momento della Fiorentina, spendendo parole d'elogio per Vincenzo Italiano: “Chi va contro Italiano o è in malafede o è incompetente. E’ sotto gli occhi di tutti il suo lavoro. Prima del suo arrivo alla Fiorentina, la squadra si salvava nelle ultime giornate. Con lui si gioca un calcio meraviglioso, uno dei più belli degli ultimi 5-10 anni, come ai tempi di Prandelli o al primo Montella”.

E ancora: “Italiano ha poco fronzoli. Firenze deve vedere calcio, non hai alternativa di vincere. Sono piazze in cui si vince pochissimo, in 30 anni hanno vinto solo una volta Roma, Lazio e Napoli, non ci sono alternative. Queste piazze devono tra virgolette accontentarsi del bel gioco, dare 2-3 gol alle grandi, giocarsi due finali".

Infine: "Il lavoro di Italiano è fantastico, speriamo per la Fiorentina che resti per 10 anni, perché se va via poi devi trovare uno che porti entusiasmo e gioco, altrimenti fai la fine di prima a salvarti all’ultima giornata con Fiorentina-Genoa. Tutto quello che è stato fatto fino ad ora è merito di Italiano”.