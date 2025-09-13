Alla vigilia della partita contro l’Atalanta di Juric, l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha partecipato alla consueta conferenza stampa con i media, e tra le sue analisi c’è stata anche quella a riguardo dell’ex Fiorentina Riccardo Sottil. Questi alcuni dei temi toccati:

”Ci saranno novità nella formazione iniziale, aspettatevi qualche cambiamento. Non ci saranno Kaba e Pierret, non ha no smaltito alcune problematiche, ma pensiamo di recuperarli per la prossima gara. Perez invece ha una faringite acuta e non sarà fra i convocati. La formazione la sto decidendo in queste ore, ma ho le idee abbastanza chiare”.

“L'Atalanta con l'arrivo di Juric non è cambiata”

Uno sguardo anche all’Atalanta e a come è cambiata con l’arrivo di Ivan Juric in panchina: ”Ha tirato tanto nelle prime partite, non ha cambiato gli interpreti, hanno lo stesso modo di giocare, in generale rivedo la stessa Atalanta del passato. Ce la giocheremo con grande coraggio, ancor di più rispetto alla partita con il Milan. Dobbiamo toglierci timori di dosso, dobbiamo giocare in modo spigliato”.

“Abbiamo un motivo in piu per giocare questa partita”

Dal punto di vista emotivo è una partita particolare nel ricordo di Graziano Fiorita: “Dobbiamo portarci dentro il suo nome in ogni gara. Appena entro allo stadio vedo una sua gigantografia e ho bei ricordi. Sono andato a trovarlo la scorsa settimana, ho salutato anche la famiglia. Dobbiamo portarlo con noi sempre, non solo contro l’Atalanta”.

“Sottil ha grandi potenzialità ma deve confermarsi in campo”

Infine qualche parola per l’ex Fiorentina Riccardo Sottil: "Ha messo più allenamenti nelle gambe, è cresciuto fisicamente, ha conosciuto meglio i compagni. Deve dare maggiore continuità a quello che fa in allenamento e in partita. Lo sto spronando continuamente, sono sicuro che può darci tanto già con l'Atalanta. Nell'uno contro uno è strepitoso, ha grandi potenzialità, deve sfruttarle con continuità".