Corriere Fiorentino: l'obiettivo di Rugani e anche Gudmundsson punta il Pisa
Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Apertura dedicata all'ultimo arrivato: “Obiettivo derby”. Ovvero: “Rugani si presenta: ”Ho scelto Firenze d’istinto, faccio di tutto per tornare disponibile da lunedì". E anche Gud punta il Pisa".
“Fiorentina non mollare la Conference”
In breve: “Una giornata a Vanoli”. In taglio basso infine: “I grandi ex della finale del ‘90 votano sì ”Fiorentina non mollare la Conference". Sottotitolo: “Prendere o lasciare? Rispondono i viola che sfidarono la Juve, rischiando la serie B”.
