Milenkovic: "Orgoglioso del Nottingham Forest, per me un momento speciale quello del gol a Manchester"

Nikola Milenkovic non sta di certo mancando alla Fiorentina che oggi ha siglato l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Anche se, varrebbe la pena di ricordarlo, lo “scambio” estivo con Pongracic non ha sortito gli effetti sperati.

Milenkovic entusiasta

L'ex difensore della Fiorentina, in rete ieri ad Old Trafford nella vittoria del suo Nottingham Forest sul Manchester United, ha commentato con tutta la sua gioia alla BBC:

“Momento speciale per me”

“Abbiamo reagito bene alla sconfitta che avevamo subito qualche giorno fa, abbiamo giocato una grande partita ad Old Trafford. Un momento speciale per me quello del gol, ma prima di tutto sono contento per la squadra: questa è la cosa più importante. Sono orgoglioso del nostro gruppo: difendiamo bene e ci alleniamo forte”.