Il Cagliari è ostico, ma l'avversario della Fiorentina è interno: oggi per scacciare le paure e ripartire dalle certezze

Ad una settimana da quel maledetto Fiorentina-Inter, a quattro giorni dalla dolorosa sconfitta contro l'Empoli: una squadra inevitabilmente provata che oggi deve ripartire dal Franchi e dai suoi 20mila tifosi. A scriverlo è il Corriere Fiorentino, che evidenzia la difficoltà della partita: il Cagliari è un avversario scomodo, di quelli che si accontentano del pareggio, con un allenatore dallo spirito combattente. Ma l'ostacolo maggiore, per la Fiorentina, è interno: la durissima settimana affrontata dai viola ha lasciato delle scorie non indifferenti.

Si mette in conto la stanchezza delle notte insonni, la consapevolezza di aver perso un giocatore forte e titolare, pur con il sollievo di sapere che il ragazzo sta bene. Si è persa la duttilità di un giocatore che, ad oggi, non ha un vero e proprio sostituto: certo, giocherà Sottil al suo posto, ma i due hanno caratteristiche profondamente diverse, nonostante l'ottima prova dell'esterno alto contro l'Empoli. Per questo, secondo il Corriere, non è da escludersi un cambio modulo più avanti nella stagione: oggi, tuttavia, ci saranno i titolarissimi e basta.