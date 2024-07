Gudmundsson non è seguito soltanto in Italia: la concorrenza arriva dalla Bundesliga

Ormai l'interesse per Albert Gudmundsson è tornato in voga, anche per la Fiorentina. Pradè lo segue da gennaio scorso, ma non ci sono solo i viola sull'islandese.

Nuova pretendente per Gudmundsson

Il trequartista del Genoa è uno dei calciatori più “caldi” di questa estate ma Sky Sport rivela come su di lui non ci siano solo squadre italiane ma anche una della Bundesliga.

Ecco chi c'è dietro all'islandese

Lo Stoccarda infatti sta iniziando a muovere i primi passi per una trattativa per Gudmundsson. E' tuttavia l'Inter di Marotta la squadra più forte sul calciatore, che comunque potrebbe essere trattenuto a Genoa dalla solida proprietà di 777 Partners. E Gilardino non vorrebbe dover rinunciare né a lui né a Retegui, quest'ultimo però ormai uscito dall'ottica Fiorentina.