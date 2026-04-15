Floro Flores: "La Fiorentina ha tutte le carte in regola per rimontare. Piccoli? Pressioni diverse, ma ha tutte le qualità per emergere"
Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, verso la gara di domani contro il Crystal Palace, l'ex centravanti e tecnico Antonio Floro Flores ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Hai perso 3-0… Male che vada, la partita è già andata. Questa condizione è comunque quel qualcosa in più che ti permetterebbe di fare una cosa straordinaria. La rimonta sarebbe ricordata negli anni, Firenze è abituata a fare l'Europa ed è già capitato. La Fiorentina può farlo e non è da meno, anzi. Sta in forma e lo dice il campionato, ha risalito la china alla grande. Ha tutte le carte in regola per rimontare”.
“Piccoli ha le qualità per emergere. Firenze ha una pressione diversa”
Su Piccoli: “A volte associ il prezzo del cartellino al determinato valore effettivo del giocatore, non sempre è così. Poi Firenze è una piazza esigente e subentrato nuove pressioni, non è facile far emergere i propri valori. Il ragazzo ha comunque tutte le qualità per emergere. A Cagliari era sicuramente un po' diverso. Non deve vivere questo momento come negativo, bensì come spinta giusta per l'anno prossimo”.
“La Fiorentina era già data in Serie B, invece…”
“Fino a qualche tempo fa la Fiorentina era data già in Serie B. Oggi, invece, sta facendo qualcosa di straordinario con Vanoli. Vengono fuori questi valori”.