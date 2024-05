Bucciantini: "Fosse per me, non avrei dubbi su Italiano. Macia? Sarei più per la novità... perché non Sogliano?"

Marco Bucciantini, opinionista di parte gigliata, ha commentato su Radio Bruno Toscana il prossimo avversario della Fiorentina, toccando poi altri temi come il futuro di Italiano e quello del prossimo direttore tecnico del club:

“La Fiorentina non può che migliorarsi”

“Il Napoli è imprevedibile, ha fatto qualche grande gara anche recentemente, ma solo in maniera sporadica, a Reggio Emilia e Monza, per citarne due. Domani la Fiorentina deve stare serena, perché il 29 maggio ha la possibilità di migliorare un traguardo che è già stato raggiunto nelle ultime due stagioni. Dunque, non può che migliorarsi”.

“Fosse per me, non ci sarebbero dubbi su Italiano”

“Fosse per me, non avrei dubbi sulla permanenza di Italiano, ma bisogna anche rispettare le scelte altrui. La Fiorentina deve starci stabilmente in Europa, ogni anno si dovrebbe provare a migliorare. Quest'anno in Champions ci è andato il Bologna e questo deve far riflettere la società. Italiano è molto competitivo, quindi va capita anche la sua intenzione”.

Infine su Macia

“Commisso ha perso l'uomo che lo rappresentava in città e nel club. Il presidente deve continuare ad avere la stessa voglia ad investire e quando decide di affidare alcuni compiti importanti a Pradè fa una scelta importante. Più di dieci anni fa, la coppia Pradè-Macia aveva fatto benissimo, ma per me un nome autorevole sarebbe quello di Sogliano del Verona. Macia ha portato a Firenze giocatori come Borja, Pizarro, Ilicic, tanti giocatori tecnici, ma se vogliamo la novità un nome è quello di Sogliano”.