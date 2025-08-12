Doveva essere il jolly del ritiro inglese...ma non ha lasciato il segno ed è destinato a salutare
Sabiri in primo piano. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Abdelhamid Sabiri sarebbe dovuto essere il jolly del ritiro inglese della Fiorentina. Ma il calciatore marocchino non ha saputo trovare un'identità chiara in campo.
Schierato da mezzala, non ha lasciato il segno se non attraverso qualche calcio piazzato battuto bene.
Poco, troppo poco, e anche lui si legge su La Nazione, per tutti questi motivi è destinato a salutare la squadra durante questo mercato.
💬 Commenti (3)